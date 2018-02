Időjárás - közlekedés

Egyelőre nem okoz komoly gondokat a havazás

Egyelőre nem okoz komoly gondokat a havazás, a fő- és mellékutak burkolata jellemzően vizes, vannak latyakos, hókásás szakaszok is - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap az MTI-vel.



Az Útinform tájékoztatása alapján az Északi-középhegységben már elállt a havazás, az Alföld és a Dunántúl nagy részén még szállingózik a hó, csak elszórtan havazik, a déli határ mentén pedig havas eső esik - közölte az OKF.



A látási viszonyok mindenütt kielégítőek, a gyorsforgalmi utak burkolata mindenhol vizes, a fő- és mellékutak is jellemzően vizesek, de latyakos, hókásás szakaszokra átmenetileg lehet még számítani az Észak-Dunántúlon, a Bükkben és a Börzsönyben, valamint az északkeleti országrészben.



Az időjárás miatt sehol sem vezettek be korlátozást az utakon, elzárt települések sincsenek - írták.