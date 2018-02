Időjárás

Havazásra adtak ki figyelmeztetést Budapest térségében

hirdetés

Borult lesz az ég, éjszaka tartós csapadékra van kilátás az Országos Meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint. Döntően havazás valószínű, de este, késő este még havas eső is lehet.



Reggelre a városban lepel-5, a hegyekben 5-10 cm közötti friss hó hullhat.



Emiatt négy megyére - Pest, Nógrád, Fejér és Komár-Esztergom megyére - első fokú figyelmeztetést adtak ki.



Reggelig mérsékelt lesz a légmozgás, vasárnap azonban már megélénkülhet az északkeleti szél. Délután már felszakadozhat a felhőzet, és kisüthet a nap. A hőmérséklet késő este 1, 2, hajnalban 0, vasárnap délután 6 fok körül alakul.



A következő napokban is folytatódik a hideg téli idő. Többnyire erősen felhős, illetve borult lesz az ég. Több helyen számítani lehet havazásra, elsősorban a délkeleti, keleti vidékeken havas eső, eső is előfordul. Időnként megerősödik az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet lényegesen nem változik.