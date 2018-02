Az utóbbi 60 év legerősebb ciklona tépázta meg Tongát

Négyes erősségű ciklon tépázta meg Tongát keddre virradóra, még a meteorológiai intézetben is súlyos károkat okozva.



A csendes-óceáni királyságban hatvan év óta nem pusztított ilyen heves vihar. A széllökések sebessége meghaladta az óránkénti 230 kilométert.



A parányi – 100 ezer lakosú, 750 négyzetkilométeres – ország fővárosában, Nuku’aofában az épületek 40 százalékában tett kárt a rendkívül heves vihar. Tetőket szaggatott le, templomokat rongált meg, a meteorológiai intézetet pedig használhatatlanná tette. A fővárost 24 ezren lakják.



Halálos áldozatokról nincs hír, de sok a súlyos sérült. Kedden az utak járhatóvá tételével kezdődött a nap, hogy eljuthasson orvosi segítség a rászorulóknak. A Gita nevű ciklon a Fidzsi-szigetek felé halad.

Tropical Cyclone #Gita hit #Tonga today with the strength of a Category 4 hurricane, the #Himawari8 geostationary satellite captured the path of the storm over the past 24 hours. Learn more about our international satellite partners in orbit here: https://t.co/SMSgTCxp0U pic.twitter.com/oefCA1fzZR