Időjárás

Tombol a hóvihar Japánban

Legalább hét ember meghalt, és mintegy hetvenen megsérültek egy hét alatt Japánban a havazások miatti balesetekben – számolt be az NHK közszolgálati televízió hétfőn.



A beszámoló szerint legtöbben az ország középső részén, a Japán-tenger partján fekvő Fukui prefektúrában szenvedték meg az időjárást, ahol a legnagyobb havazások idején helyenként két méter magas hótorlaszok is kialakultak. Voltak halálos áldozatok Niigata prefektúrában, valamint a japán fővárostól délre fekvő Jokohamában is.



Többen azért haltak meg, mert a házaik tetejére rakódott havat próbálták meg letakarítani, és leestek. Mások a havazás miatt elakadt autójukban fulladtak meg a járó motor miatt keletkezett kipufogógázban.



Már második hete tart a heves havazás a kelet-ázsiai országban. Egy hét alatt a Japán-tenger partvidékén egy hónapnyi mennyiséget meghaladó csapadék hullott. Ennek következtében több tucat légi járatot töröltek, akadozott a vonatközlekedés az ország középső részén, bezártak az iskolák.