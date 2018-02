Időjárás

Párizs nem akar újabb hókáoszt

Franciaország északi részén pénteken ismét havazás kezdődött, ezért Párizsban és környékén elővigyázatossági intézkedéseket rendeltek el a hét eleji káosz elkerülésére.



A francia fővárosban hétfőn kezdődött havazás szerda délben elállt, pénteken azonban ismét 27 megyében rendelt el riasztást a francia meteorológiai szolgálat a közúti közlekedésre vonatkozóan a havazás és jegesedés miatt.



A Météo France 3-7 centiméteres friss hórétegre számít országszerte, ami nem éri el szerda virradóra leesett hó mennyiségét, de éjszaka a hőmérséklet ismét mínusz 10 fokig süllyedhet.



Párizsban délelőtt kezdett ismét havazni, ezért az Eiffel-torony pénteken és szombaton is zárva marad a nagyközönség előtt, a lépcsők a jegesedés miatt ugyanis járhatatlanok, a vasszerkezetet pedig nem lehet sózni, és a homokos beszórás sem engedélyezett, mert kárt tehet a felvonók szerkezetében.



A Louvre és a Concorde tér között elterülő Tuileriák kertjét is lezárták.



A közlekedési minisztérium a "tél újabb rohama" miatt rendkívüli óvatosságra kért mindenkit, míg a belügyminiszter és a prefektúra egyenesen azt kérte az autósoktól, hogy ne használják a járműveiket. Ezt láthatóan megfogadták a párizsiak, az autóforgalom az átlagosnál kisebb a városban.



A déli 118-as számú bevezető autóutat - ahol kedden este mintegy kétezren ragadtak a járműveikben a dugókban - szombat délig lezárták az autósok elől. A tömegközeledés azonban menetrendszerűen működik, a vonatok, a metrók, a villamosok és a buszok fennakadás nélkül közlekednek, s a párizsi repülőtereken sem kell késésekre számítani.



Az iskolabuszok azonban a Párizs környéki öt megyében nem közlekednek, a teherszállító járműveknek is megtiltották pénteken - legalább szombat délig - a közlekedést a fővárosban és környékén, kamionok ezrei vesztegelnek a pihenőhelyeken. Florence Berthelot, a francia fuvarozók országos szövetségének vezetője csütörtökön azt mondta, hogy a közlekedési korlátozásokat túl későn teszik közzé a hatóságok és nem egyeztetnek az érintettekkel. A szervezet szerint emiatt napi 60 millió eurós veszteséget szenved az ágazat.