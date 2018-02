Időjárás

A hétvégén kevésbé csapadékos idő várható

A leghidegebb órákban általában fagypont alatti hőmérsékletre kell készülni, de a maximumok is alig 0 Celsius fok felett alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken az ország északkeleti harmadán gyenge havazás, havas eső is előfordulhat. Az ország nagyobb részén döntően felhős idő lesz, de elsősorban a Dunántúl keleti felén, főként délelőtt hosszabb időre is kisüthet a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 Celsius-fok között alakul, de nyugaton, a gyengébben felhős, havas körzetekben több fokkal is hidegebb lehet. Napközben plusz 1-6 fokig melegszik a levegő.



Szombaton nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon várható napsütés. A felhős tájakon néhol hószállingózás előfordulhat. A minimumhőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1, a hóval borított, kevésbé felhős tájakon ennél néhány fokkal hidegebb lesz. A nappali maximumok 0 és plusz 5 fok között alakulnak.



Vasárnap a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Csapadék nem lesz. A leghidegebb órákban mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul a hőmérséklet, de a hóval fedett, kevésbé felhős tájakon akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. Napközben plusz 1-6 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.