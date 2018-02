Időjárás-jelentés

Süt a nap és záporozik a hó

Vasárnap nyugat felől csökken, a felhőzet, a Dunántúlon egész nap, délutántól már a középső területeken is napos időre számíthatunk, csak keleten, északkeleten marad erősen felhős az ég, és ott előfordulhat hószállingózás, futó hózápor. Mérsékelt északnyugati szél fúj. A korábbihoz képest hideg lesz. Éjszaka északkeleten marad a változatos időjárás, gyakori felhősödéssel, elszórtan hózáporokkal. Másutt derült, nyugodt időre lehet számítani. Sűrű ködfoltok képződnek.



Hétfőn a reggeli ködfoltok helyenként tartósan megmaradhatnak. Így napközben ködös, valamint napos területek váltakoznak. Északkeleten azonban marad a vasárnapihoz hasonló, erősen felhős időjárás, elszórtan további hózáporokkal. Gyenge, változó irányú szél fúj. Az átlagosnak nagyjából megfelelően alakul a hőmérséklet. Estétől erősebb felhősödésre van kilátás, de jelentéktelen hó csak északkeleten lehet. Kevéssel fagypont alá csökken a hőmérséklet.

Kedden, nyugaton, délnyugaton valószínű több felhő, de említést érdemlő csapadék nem hullik. Másutt napos, illetve ködfoltos tájak váltakoznak.



Szerdán beborul az ég, és az ország nyugati felén kisebb eső előfordulhat. Keleten nem hullik említést érdemlő csapadék, ott a tartósabb ködfoltok mellett, helyenként némi napsütésre is van kilátás. Enyhül az idő.



Csütörtökön, keleten is számítani lehet kisebb esőre, jelentős csapadék azonban sehol nem valószínű az országban. Itt-ott havas eső is lehet. Borult lesz az ég.



Péntekre előreláthatólag jelentősen nem változik az időjárás, továbbra is sok felhőre, néhol kevés, vegyes halmazállapotú csapadékra készülhetünk. Időnként elvékonyodhat a felhőzet, és előbukkanhat a nap.

Közlekedésmeteorológia Vasárnap az ország nyugati felén időjárás által zavaró tényezőktől mentesen autózhatunk. Keleten elvétve futó záporesőtől, illetve hózáportól lehetnek átmenetileg nedves, esetleg átmeneti időre kifehéredő, síkos útszakaszok. Hétfőn helyenként napközben is megmaradó ködfoltok nehezíthetik a közlekedést. Északkeleten elszórtan hózáporok tehetik nedvessé, átmenetileg síkossá az útfelületet.