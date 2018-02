Időjárás-jelentés

A fél országra komoly figyelmeztetést adtak ki havazás miatt

A havazás veszélye miatt szombatra a fél országra első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. 2018.02.03

A szombat hajnali veszélyjelzésük szerint Budapesten és Pest megyében, továbbá Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém megyében van érvényben az elsőfokú figyelmeztetés a havazás miatt.



Azt írták: napközben többfelé várható intenzív csapadék, a Dunántúlon, a Duna-Tisza-közén több helyen és Észak-Magyarországon már jellemzően havas eső, havazás formájában.



A hegyvidéki területeken 10-15 centiméter hó is hullhat. Síkvidéken általában inkább olvadni fog, de a csapadék intenzitásának függvényében pár centiméter vizes hó több helyen is megmaradhat.



Az intenzívebb csapadék szombat estére északkeletre szorul vissza.



Borsod-Abaúj-Zemplén megyére a sok eső veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Itt a nap folyamán 20 milliméternél több eső is hullhat.



Kiemelték továbbá, hogy este a Dunántúli-középhegységben viharossá fokozódhat az északnyugati szél.



Az előrejelzés szerint szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagy részén általában plusz 1 és 5 fok között alakul, de délkeleten plusz 6-8 fok is lehet. Késő este 0 és plusz 5 Celsius-fok közötti hőmérséklet valószínű.