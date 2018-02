Állati időjós

Ma kiderül, hogy meddig tart még a tél

A néphagyomány úgy tartja, hogy február másodikán a medve felkel téli álmából, kinéz a barlangjából, és az árnyéka alapján meg lehet jósolni az elkövetkezendő hetek időjárását. 2018.02.02 10:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ország több állatkertje, állatparkja is szervez időjósló medvés programokat a hétvégén: Pécsen Nikoláj, Miskolcon Dorka és Borka, Budakeszin Romulus és Tibor jósolja majd meg, meddig tart még a tél.



A néphagyomány úgy tartja, hogy február másodikán a medve felkel téli álmából, kinéz a barlangjából, és az árnyéka alapján meg lehet jósolni az elkövetkezendő hetek időjárását. Ha tiszta, derült az idő, és a medve találkozik az árnyékával, akkor megijed tőle, és visszamegy aludni, így sokáig fog tartani a tél. Ha azonban nem látja meg az árnyékát a borús, zord időjárás miatt, az azt jelenti, hogy kis idő múlva enyhülni fog az idő és hamarosan véget ér a tél - olvasható a Pécsi Állatkert honlapján, ahol szombaton és vasárnap rendezik meg a Medve Napokat. Itt Nikoláj, a barnamedve jósol időt pénteken, a hétvégére pedig látványetetésekkel és színes programokkal készül az intézmény.



A Miskolci Állatkertben pénteken délelőtt Dorkát és Borkát csalogatják elő barlangjából, hogy segítsenek kideríteni, mikor jön el a tavasz, és Szegeden is pénteken délelőtt várják farsangi hangulatú medvelesre a látogatókat, akik a park októberben született fehéroroszlán-kölykének látványetetését is megnézhetik.



A Veresegyházi Medveotthonban ugyancsak péntek délelőtt várják a saját készítésű medveálarcban érkező gyerekeket, akik közös énekléssel, mondókákkal csalogathatják ki barlangjukból a medvéket.



A Budakeszi Vadaspark a többi helyszíntől eltérően vasárnap várja a látogatókat, akik Romulus és Tibor időjós képességeit tesztelhetik. Az "árnyékvadászaton" kívül állattréningekkel és szakvezetéssel egybekötött kisragadozó-etetéssel is készülnek, az egész napos Klíma Kaland elnevezésű programon pedig különböző elgondolkodtató, készségfejlesztő módszerek alkalmazásával tanulhatnak a klímaváltozásról a látogatók.



A Fővárosi Állat- és Növénykertben jelenleg nem él barnamedve, de a kert egész hétvégén át tartó farsangi programján szót ejtenek a medveles hagyományáról is. Itt kiderül az is, hogy a jegesmedve fürdési szokásaiból hogyan lehet következtetni az elkövetkező napok időjárására.



A medvék a valóságban nem alszanak igazi téli álmot: bár anyagcseréjük és életritmusuk jelentősen lelassul ebben az időszakban, nem alusszák át a teljes telet. Néha felébrednek, és elsősorban állati eredetű fehérjével táplálkoznak, hiszen a fő élelemforrásuknak számító gyökerek, gyümölcsök, bogyók ilyenkor egyáltalán nem, vagy csak igen korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre.



Mivel a medvék dús bundájuknak köszönhetően nem fáznak, a táplálékhiány okozza náluk a hosszabb téli pihenőidőszakok kialakulását, de mivel az állatkerti medvék számára egész évben bőségesen rendelkezésre áll táplálék, így a legtöbb fogságban élő medve egész évben aktív - olvasható a Pécsi Állatkert ajánlójában. A medveles ezért egy kedves néphagyomány, valódi időjárást megjósoló hatása igen csekély.