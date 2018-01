Árvíz

Árvíz és patkányinvázió Párizsban

Kilépett medréből a Szajna, a vízszint folyamatosan, óránként 1-2 centiméternyit emelkedik, a tetőzés pedig csak a hét második felében várható. Az áradás miatt le kellett zárni a rakpartokat szinte végig, illetve az RER C metróvonal sem közlekedik a belvárosban.



A folyó vízszintje már az 5 métert is meghaladta, szombatra pedig a 6,2 métert is elérheti. A francia fővárosban egyébként is sok gondot okoznak a patkányok, az esős időjárás miatt most megindultak.



A legnagyobb árvíz a folyón 1910-ben volt, akkor a várost is elöntötte a folyó, amely 8,6 méternél tetőzött.