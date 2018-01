Időjárás

Hétfő délután ismét jön a hó vagy az ónos eső

Hétfőn kezdetben általában napos idő várható fátyolfelhőkkel, délelőtt az Alpokalján, délutántól a Dunántúl többi részén is megvastagszik a felhőzet. 2018.01.21 14:52 ma.hu

Vasárnap éjszaka nyugat felől tovább csökken a felhőzet, hajnalra mindenütt megszűnik az eső, a havazás.Hétfőn kezdetben általában napos idő várható fátyolfelhőkkel, délelőtt az Alpokalján, délutántól a Dunántúl többi részén is megvastagszik a felhőzet.



Késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon kisebb havazás előfordulhat, este néhol havas eső, kis eséllyel ónos eső is lehet.



Az északnyugati szelet a Dunántúlon vasárnap több helyen erős, éjszaka néhol viharos lökések kísérik, hétfőn a Tiszántúlon erősödhet meg az északi szél.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -6 fok között alakul, de az Északi-középhegységben akár -10 fok alá is lehűlhet a levegő.



A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -1 és +4 fok között várható.