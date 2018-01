Havazás

A Kékestetőn már 15 centis a hó

Az országban többfelé havazik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap reggeli adatai szerint helyenként már 10 centimétert is meghaladja a hó vastagsága. 2018.01.21 12:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 300 méter feletti települések közül Aggteleken és Kékestetőn 15, Mátraszentimrén 8 centiméteres a hóréteg. Az alacsonyabban fekvő települések közül Egerben, Érden, Felcsúton és Zsámbékon 5 centiméter körüli, a fővárosban és másutt néhány centiméteres hóréteget mértek. Ezek mellett országszerte több helyen alakult ki foltokban hó.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megyére, továbbá a fővárosra elsőfokú figyelmeztetést is kiadták a havazás veszélye miatt.



Vasárnap borult lesz az ég. Kelet felé egyre több helyen várható havazás, délen havas eső, eső is előfordulhat. A Nyugat-Dunántúlon már délelőtt megszűnik a csapadék, és a déli óráktól a középső országrészben is egyre kevesebb lesz.



Az északi szél megélénkül, a Dunántúlon többfelé megerősödik. A hőmérséklet napközben -1 és +4 fok között alakul, késő estére +1 és -3 fok közé hűl le a levegő.