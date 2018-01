Időjárás-jelentés

Akár 10 centis hó is lehet ezekben a megyékben!

Akár 10 centis hóréteg is kialakulhat Pest, Komárom-Esztergom, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A déli országrészben és keleten havas eső vagy eső is előfordulhat.



Vasárnap borult lesz az ég. Kelet felé egyre több helyen várható havazás, délen havas eső, eső is előfordulhat. A Nyugat-Dunántúlon már délelőtt megszűnik a csapadék, és a déli óráktól a középső országrészben is egyre kevesebb lesz.



Az északi szél megélénkül, a Dunántúlon többfelé megerősödik. A hőmérséklet napközben -1 és +4 fok között alakul, késő estére +1 és -3 fok közé hűl le a levegő.