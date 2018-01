Időjárás

A hétvégén is többfelé havazhat

A hétvégén is többször várható csapadék: esőre, ónos esőre, havazásra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég, napközben főként az ország déli felén várható több helyen eső. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet általában 3-8 fok között valószínű.



Szombaton hajnalban a keleti határszélen lehet eső, havas eső, majd átmeneti szünet után este északon előfordulhat néhol havazás, nyugaton eső, havas eső. Helyenként a szél is megerősödik, de legalább pár órára mindenhol kisüt a nap. A leghidegebb órákban mínusz 5 és 0, napközben plusz 1-6 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap reggel délen néhol ónos eső is lehet. Délelőtt többfelé várható havazás, délután már csak főleg keleten lehet hó, a Dél-Alföldön havas eső. Emellett a Dunántúlon is lehet egy-egy hózápor. Többfelé megerősödhet a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és 0 fok között valószínű. A nappali maximumok 0 és plusz 5 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.