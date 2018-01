Időjárás

Emberéletet követelt a szélvihar Németországban

Németországban is közlekedési fennakadásokat és károkat okozott csütörtökön az Európa nyugati részén végigsöprő szélvihar, többen meg is sérültek, és egy ember meghalt.



A Németország nyugati tartományaira óránkénti 120-130 kilométeres sebességes széllökésekkel érkezett Friederike nevű viharfront miatt több térségben felfüggesztették a vasúti közlekedést, így nem járnak a vonatok a legnépesebb tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, valamint Rajna-vidék-Pflazban és Alsó-Szászországban.



Akadozik a közlekedés a térség legnagyobb légiközlekedési csomópontjában, a Köln/Bonn repülőtéren is, ahol az erős szél miatt késésekkel és járatkimaradásokkal kell számolni.



A lehűlést okozó front miatt sok helyütt jegesek az utak. Alsó-Szászországban a rendőrség tájékoztatása szerint szinte percenként történnek koccanásos balesetek.



Máshol leszakadt felsővezetékek és tetőszerkezetek, kicsavarodott fák okoznak gondot és sérüléseket. A Westdeutscher Rundfunk regionális közszolgálati médiatársaság jelentése szerint a holland határnál fekvő Kleve közelében egy férfit agyoncsapott egy kidőlő fa.



Az országos meteorológiai szolgálat (DWD) az ország egészére figyelmeztetést adott ki, a középső és nyugati régiókban a legmagasabb fokú, vörös riasztás van érvényben. A legerősebb, óránkénti 134 kilométeres sebességű szelet az ország középső térségében, a Hessen tartományi Geismar-Frankenberg mérőállomáson regisztrálták. A DWD előrejelzése szerint a viharfront péntekre virradóra hagyja el az országot, Lengyelország felé.