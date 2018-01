Csak úgy jönnek-mennek felettünk a frontok

Csütörtökön kora délutánig országszerte derült, illetve napos idő ígérkezik. Délután nyugat felől beborul az ég, és északnyugaton egyre többfelé fordulhat elő kezdetben hószállingózás, havas eső, majd inkább kisebb eső. Élénkül, estére megerősödik a délnyugati szél. Éjszaka erősen felhős, illetve borult idő várható, kisebb eső, északon néhol kisebb havazás előfordulhat. A szél hajnalra mérséklődik.



Pénteken borult lesz felettünk az ég, csupán fent az északi határszélen szakadozhat fel a felhőzet, és rövid időszakokra süthet ki a nap. Számottevő mennyiségű csapadék az ország döntő részén nem hullik, de kisebb eső bárhol előfordulhat, hazánk délnyugati részén pedig jelentősebb esőre kell készülni. Északkeleten élénk délnyugati szél fúj. Enyhe idő lesz. Estétől délnyugaton is gyengül, majd megszűnik a csapadék. A gyengülő esőt helyenként havas eső, havazás válthatja át. Hajnalban mindenütt csökken a felhőzet. Csak gyenge fagy valószínű.

Közlekedésmeteorológia

Csütörtökön is elsősorban az élénk, erős délnyugati széllökések idézhetnek elő balesetveszélyes helyzeteket az utakon. Délutántól északnyugaton, estétől másutt is kevés eső, északon havas eső, hószállingózás is fokozza a balesetveszélyt. Pénteken az úton lévők szakaszonként nedves utakkal találkozhatnak.