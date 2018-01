Időjárás

Visszavonták az ónos eső miatti riasztást

hirdetés

Délután elsősorban nyugaton és délen lehet kisebb eső, esetleg zápor. Az ország legnagyobb részén a legtöbb főútvonal reggel járható volt, de a mellékutakon még délelőtt is csak nagyon óvatosan lehetett közlekedni.



Halálos baleset is történt Egerszalóknál: egy személyautó vezetője - vélhetően a csúszós út miatt - elvesztette uralmát a járműve felett, és átsodródott a szemközti sávba, ahol összeütközött egy menetrend szerint közlekedő busszal.



Soltész Bálint, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, a baleset következtében a gépjárművet vezető férfi a helyszínen életét vesztette, női utasát orvosi ellátást igénylő sérülésekkel szállították kórházba, a buszon utazók közül senki nem sérült meg.



Sopronban is próbára tette a közlekedőket a reggel: a csapadék ráfagyott az utakra. És az autókat is jégpáncél borította. Sopronban az éjszaka hosszabb-rövidebb megszakításokkal esett az eső, és mivel 0 Celsius-fok környékére hűlt a hőmérséklet, ez egy vékony, hártyaszerű réteggel vonta be az utakat, a járdákat, illetve az autókat.



Pécsen előkerültek az esernyők. Baranyában, Bács-Kiskun és Csongrád megye egyes részeire ugyanis hajnaltól zivatar érkezett - ilyenkor szokatlan dörgéssel és villámlásokkal. Itt 4 fok volt a reggeli órákban, az utak csak vizesek voltak.



A fővárosban azonban reggelre vastag ónos-jeges réteg borította be az autók szélvédőit. Az utakat viszont az éjszaka folyamán síkosság mentesítették.

Horváth László, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. megbízott kommunikációs csoportvezetője az M1-nek elmondta, hétfő este nem sokkal 10 óra előtt ónos eső kezdett el esni Budapesten. Az FKF Nonprofit Zrt. az éjszakai műszakban 77 járművel végezte az utak síkosság mentesítését, a főutak rendbetételét a reggeli órákra elvégezték. Budapesten 80 jármű és 280 munkatárs áll készenlétben arra az esetre, ha ismét csúszóssá válnának a járdák, illetve az utak.