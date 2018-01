Időjárás

Kilenc megyére adtak ki figyelmeztetést ónos eső miatt

Egyre kevesebb helyen - legtovább északkeleten - havazik még. Kedden várható ismét csapadék, de inkább eső, többfelé ónos eső formájában.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint hétfő reggel még az ország nagy részén havas volt a táj, Bükkszentkereszten 25 centiméteres hóvastagságot mértek. Miskolc Lillafüred-Jávorkúton 14, Kékestetőn 9 centiméteres a hó vastagsága. Emellett országszerte többfelé kialakult még hólepel, illetve többcentis hóréteg, Egerben például 12 centiméternyi hó hullott le hétfő reggelre.



Az MTI-hez eljuttatott figyelmeztető előrejelzésében azt írták: az esti órákig délen (fokozatosan egyre inkább a Dunától keletre) valószínű időszakos gyenge havazás, amelyből nagyjából 2, kis területen esetleg 2 centiméter feletti hóréteg alakulhat ki.



Kedden a hajnali óráktól nyugat felől alakulhat ki csapadék, amely reggeltől egyre intenzívebbé válik. Délnyugaton, majd délen időszakosan ónos eső valószínű, amely a hőmérséklet emelkedésével esőbe vált át. Kisebb valószínűséggel, de a Dunántúl északkeleti részén is lehet ónos eső. Az ónos eső veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Heves, Nógrád, Somogy, Tolna és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat keddre.



A meteorológiai szolgálat azt írta: havazásra legtovább az ország északkeleti harmadában lehet számítani. Ennek során maximum mintegy 5 centiméternyi hó hullhat. A havazás kiterjedése csökkenni kezd és dél, délnyugat felől a nap második felében és estétől, késő estétől havasesőbe, esőbe válthat át, a lehullott hó pedig olvadni fog. Este eközben az Északi-középhegység térségében nyugat felől ismét kialakulhat ónos eső. Összességében a legtovább északkeleten várható havazás, Borsod és Szabolcs megye térségében 3-5 centiméternyi hó várható, az északkeleti határ közelében akár 5 centiméternél több hó is hullhat.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délelőtt Facebook-oldalán azt is közölte: hétfőre virradóra volt a mostani tél eddigi leghidegebb éjszakája. A Nógrád megyei Zabarban mínusz 13,2 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet.



Az előrejelzés szerint hétfőn a hőmérséklet kora délután mínusz 2 és plusz 2, késő este mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul. Kedden a minimumhőmérséklet mínusz 7 és mínusz 2 fok között valószínű, de a gyengébben felhős, havas északkeleti részeken mínusz 10 fok is lehet. Napközben északkeleten fagypont körül, másutt többnyire 3-8 fokig melegszik a levegő.