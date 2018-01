Időjárás-előrejelzés

Hó és eső is várható a héten

Jellemzően csapadékos idő várható a jövő héten: eső, havas eső, hó, néhol ónos eső is lehet, de olykor a nap is kisüt. 2018.01.15

A leghidegebb órákban mínusz 10, néhol nappal is 0 fok körül marad a hőmérséklet, de a hét második felében ismét melegszik az idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, főként délnyugaton, délen több helyen fordulhat elő hószállingózás, gyenge havazás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 3 fok között valószínű, de a havas, derült, szélvédett tájakon mínusz 14 fokig is hűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul.



Kedden egyre többfelé várható csapadék: északkeleten hó, havas eső, másutt eső, kezdetben átmenetileg ónos eső is. Helyenként megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul a hőmérséklet, de a gyengébben felhős, havas északkeleti részeken mínusz 10 fok is lehet. A nappali maximumok északkeleten csak fagypont körül, másutt többnyire 3-8 fok között alakulnak.



Szerdán is többfelé várható eső, a reggeli órákban északon és az Alpokalján ónos eső is. Este a szél is megerősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 3, a maximumhőmérséklet plusz 2-8 fok között alakul.



Csütörtökön többnyire napos idő várható, számottevő csapadék nem valószínű. A szél a Dunántúlon viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet plusz 2 és 7 fok között valószínű.



Pénteken többfelé várható eső. Helyenként megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 3-9 fokig melegszik a levegő.



Szombaton több helyen valószínű eső, az Északi-középhegységben és nyugaton havas eső is lehet. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű. A nappali maximumok 3-9 fok között alakulnak.



Vasárnap helyenként megerősödik a szél, több helyen valószínű eső, nyugaton és északon havas eső, hó is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között valószínű. Napközben plusz 2-7 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.