Időjárás

Az óceán is befagyott a sarkvidéki hidegben - videó

hirdetés

Nyáron strandolni járnak az emberek Old Silver Beachre, ám most sapka, sál, több réteg ruha kell, hogy elviselhető legyen a rendkívüli hideg. Ilyet a környékbeliek nagy része még nem látott, az Atlanti-óceán egyszerűen befagyott, sétálni lehet rajta. Látványnak mindenesetre lenyűgöző.



Arról már korábban is beszámoltunk, hogy sarkvidéki hideg pusztít az USA-ban, még a cápák is halálra fagynak. Pár nappal ezelőtt már mínusz 40 fokot mértek.