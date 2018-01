Tizenháromezer turistát zárt el a hó a külvilágtól Svájcban

Janine Imesch, a városi hatóság egyik képviselője azt mondta, hogy a délnyugat-svájci Valais kantonban fekvő Zermattban jelenleg mintegy tizenháromezer turista van. A hó miatt sem odajutni, sem a városból kijutni nem lehet, és áramkimaradások vannak.



Hozzátette, hogy a településre vezető utat hétfő reggel lezárták, vonat utoljára este félhatkor érkezett. Zermattban 13 400 ágy van a turisták számára, amelyből 7200 szállodákban, 6200 apartmanokban. Mintegy 5500 a helyi lakosok száma.Imesch szerint nem lehet síelni vagy túrázni, nagy a csend, nagyon romantikus a hangulat, nincs pánik.



A régióból felderítő repülést terveznek, hogy felmérjék a helyzetet.



A svájci sajtó szerint a sár- és hólavinától, kőzuhatagtól tartva számos utat lezártak Valais kantonban. A térségben a legmagasabb szintű lavinariasztás van érvényben - közölte a rendőrség, amely szerint este újra felmérik a helyzetet.

Level 5 is almost unheard of in Zermatt. Please take care. #Avalanche #avalancherisk #besafeandsensible pic.twitter.com/1RxaTNa9NN