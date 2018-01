Idétlen idők

Majdnem 35 fokkal melegebb van most, mint tavaly ilyenkor

Németh Lajos a reggeli Mokkában beszélt a mostani fura időjárási helyzetről. Míg itthon szokatlanul meleg van, addig a tengeren túlon kemény hideggel kell szembenézniük az amerikaiaknak.



A híres meteorológus szerint nem mindennapi az, hogy megdőlt a hétvégén minden melegrekord. Szombaton, az ország több pontján 17 Celsius-fokot is mértek. Kaposváron hajnalban is rekord meleg volt, a leghidegebb órákban is csaknem 10 fok volt.



Vasárnapra virradóra 10 foknál magasabb hőmérsékletet is mértek, sőt a nappali országos melegrekord is megdőlt vasárnap.



2001-ben volt a legenyhébb a január 7-ei hajnal a fővárosban. Akkor 6,9 Celsius-fokot mértek, most 7,2 fokot regisztráltak Budapesten.



"Tavaly ilyenkor, január nyolcadikán a Börzsöny-Ipoly völgyében mínusz 28 fokot mutattak a hőmérők, itt a fővárosban pedig mínusz 17-et, most pedig plusz 7 fok van, tehát akár 35 fokos különbséget is kimutathatunk."

A meteorológus úgy látja, hogy a jelenleg Amerikában pusztító fagyok január végén elérhetik Európát, ha nem is olyan nagy mértékben, mint a tengerentúlon. Németh Lajos arról is beszélt, hogy vajon várható-e hó idén áprilisban is.