Időjárás-jelentés

A Marson jobb az idő, mint az USA-ban - videó

Csütörtökön a Marson -23 és -30 Celsius fokot mért a Curiosity marsjáró, ami bizony melegebb, mint az USA bizonyos részein a klíma. Eddig is a Holnapután filmhez hasonló hideg sújtotta a térséget, de az előrejelzések szerint több városban is -35 fok alá csökken a hőmérséklet éjjelenként, Bostonban az elmúlt 100 évben nem volt ilyen hideg. A hideggel ráadásul komoly havazás is jár.