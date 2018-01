Ide-oda dobálta a szél az óriásgépet Londonban - videó

Komoly fennakadásokat okozott Európa nagy részén 147- 200 km/h-s erősségű széllel pusztító Eleanor. A vihar fákat csavart ki, több százezer otthon maradt áram nélkül és kifejezett közlekedési káosz alakult ki Franciaországban, Észak-Írországban és Nagy-Britanniában is.



Az alábbi videón a British Airways Airbus A380-as gépét dobálja ide-oda a még csak közeledő szélvész. Ez a kétszintes típus jelenleg a legnagyobb utasszállító a világon, és általában a nagyobb széllökések sem tudják kibillenteni a leszálláskor.



Párizsban a 2010-es Xynthia óta nem láttak ilyen pusztító vihart, még egy szélturbinát is kicsavart. Az Eiffel-torony tetejénél 140 km/h-s szelet is mértek a berendezések.

#StormEleanor has officially been named by @MetEireann. Eleanor will track across parts of Ireland Tuesday Evening but will then bring strong winds across parts of the UK through into Wednesday pic.twitter.com/m8zYKu1YDd