Brutális időjárás

Sarkvidéki hideg, csontig hatoló fagy sújtja Amerikát

A Niagara vízesés napokkal ezelőtt befagyott (Fotó: The Canadian Press)

Továbbra is sarkvidéki a hideg és csontig hatoló a fagy az Egyesült Államok középnyugati és keleti parti vidékein.



Meteorológusok szerint egy évszázada nem volt ilyen hideg a tél. Montanában például mínusz 50 Celsius-fokot, Minnesotában mínusz 38 és a középnyugati agrárállamban, Nebraskában mínusz 26 fokot is mértek, de veszélyesen alacsony a hőmérséklet szinte mindenütt az országban, a kanadai határtól Montanán át Texasig. A Niagara vízesés már napokkal ezelőtt befagyott. Fagypont alatt van a hőmérséklet még a hagyományosan enyhébb éghajlatú Georgiában és Alabamában is.



Az amerikai Középnyugat és a keleti part északi vidékei hó alatt vannak, Michiganben, Dél-Dakotában, Iowában és Nebraskában az iskolai téli szünetet meghosszabbították, az állami hivatalok zárva tartanak, és egymás után nyitják a melegedőket, elsősorban a hajléktalanoknak.



Sok településről érkeznek hírek balesetekről, a hatóságok arra szólítják a lakosságot, hogy ha tehetik, ne üljenek autóba.



Az elmúlt héten kilenc ember halt meg a hideg következtében, valamennyien kihűltek.