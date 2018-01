Kanada

Annyira hideg volt, hogy még a pingvineket sem engedték ki éjszakára

2018.01.02 16:12 MTI

"A mostani nagy hideg miatt a királypingvinek a többi pingvinnel együtt bent maradtak a házukban, a látogatók is csak így nézhették meg őket" - magyarázta Malu Celli, az albertai állatkert zoológusa.



A faj egyedei a mostani hideget is jól tűrték, a téli hónapok alatt is kisétáltak a hóba - magyarázta Celli.



Az állatkert tíz királypingvinje - köztük egy öthónapos fióka - az új szabály szerint csak akkor járhat-kelhet szabadon, ha legalább -25 Celsius-fokra melegszik az idő.



Vasárnap este azonban -30 fokra esett vissza a hőmérséklet, a meteorológusok szerint akár -42 fokot sem tartották lehetetlennek éjszakára.



Nemcsak a királypingvinek maradtak "házon belül" szilveszter éjjel az állatkertben. Az estére meghirdetett szabatéri újévvárást lefújták, helyette - mint más kanadai városokban - beltéri progamokkal várták a szilveszerezőket.



Kanada szinte teljes területén már egy hete extrém hideg uralkodik: hétfőn napközben a leghidegebb településen, Eurekában -40,5 fokot mértek. A legmelegebb az országban ekkor a Brit Columbia államban lévő Prince-Rupertben volt, itt -7,5 fokot mutatott a hőmérő.