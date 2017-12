Időjárás

Rekordhavazás és fagyos hideg az Egyesült Államokban - videók

Rendkívüli hideg van az amerikai Középnyugaton, sok szövetségi államban csaknem egyméteres a hótakaró.



"Kolosszálisnak" nevezte szerdán a CBS televízió a Pennsylvania és Ohio államokban lehullott hó mennyiségét: Pennsylvaniában egyes vidékeken 80-90 centiméteres hótakaró borítja a tájat, az Erie-tó mellett fekvő Erie megyében a kormányzó rendkívüli állapotot hirdetett a "veszélyes és járhatatlan utak" miatt. Az Erie-tó partján lévő, ohiói Cleveland városában szombat óta szakadatlanul havazik, a clevelandi meteorológiai intézet adatai szerint 1956 óta nem volt ilyen kemény tél a vidéken.



Karácsony óta a középnyugati és a keleti parti államokban fagyos hideg uralkodik és folyamatosan havazik. Észak-Dakotában, Wisconsinban, Dél-Dakotában, Minnesotában, Iowában, Michiganben és Indianában szintén rendkívüli a hideg, megállás nélkül hull a hó, és sok helyütt zárva maradtak az üzletek is. Az országos meteorológiai szolgálat a keleti parti államokban, elsősorban Maine-ben, Vermontban, New Hampshire-ben és New York államban élőket figyelmeztette, hogy szerdától még erőteljesebb hideg és sűrűbb havazás várható.

Van, akit egyáltalán nem zavar...