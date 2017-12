Időjárás-jelentés

Folytatódik az átlagosnál enyhébb idő

A többnyire enyhe, száraz, de néhol tartósan ködös időjárású hétvége után hasonló időre számíthatunk a hét első felében is, csütörtökig egy középpontjával tőlünk délre elhelyezkedő nagy kiterjedésű anticiklon alakítja időjárásunkat. 2017.12.26 09:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Csütörtökön nyugat felől egy hullámzó frontrendszer éri el a Kárpát-medencét, és a hétvégén is időjárási frontok vonulnak át fölöttünk, ezért a hét második felében változékony, többfelé csapadékos időre van kilátás.



Az elmúlt héten országszerte száraz idő volt a jellemző, mindössze 0 és 3 mm közötti csapadék hullott, így a legtöbb helyen száradtak, szikkadtak a talajok, a belvízzel elöntött területek nagysága csökkent, de főként a Tiszántúlon még sokfelé van belvíz. Elsősorban a talajok felszín közeli részei száradtak, a 20 cm-nél mélyebb rétegekben még többfelé telített a talaj az országban.



Az 5 cm-en mért talajhőmérséklet a múlt hét közepi fagypont közeli, illetve az alatti értékekről a hét végére 2 és 4 fok közé emelkedett.



Az előttünk álló hét első felében éjszakánként sokfelé lesz párás a levegő, többfelé sűrű köd is képződik. Napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, és kisüt a nap, de főként északkeleten várhatók tartósan borult, párás, ködös területek is. A ködös tájakon ónos szitálás, szitálás is előfordulhat, de számottevő csapadék szerda estig sehol sem valószínű. Kedden főként a Dunántúlon, szerdán a déli országrészben is megerősödik a délies szél. A szél és az ilyenkor megszokottnál több fokkal melegebb időjárás tovább szárítja majd a talajokat a hét közepéig. A legmelegebb órák hőmérséklete még csütörtökön is 8 és 13 fok között alakul az ország nagy részén, csak a ködös területeken kell ennél hidegebbre számítani, éjszakánként pedig -2, +3 fokig hűl a levegő. A talaj hőmérséklete is tovább melegszik a hét közepéig, amikor északon 4, délen 7 fok körül alakul majd az 5 cm-es mélységben.



Csütörtöktől időjárási frontok alakítják időjárásunkat, több lesz a felhő, de mindenütt megszűnik a köd. Szombat kivételével minden nap sokfelé kell csapadékra számítani keleten jellemzően eső, a Dunántúlon eleinte havas eső, havazás, majd vasárnap ott is eső formájában. Összességében 5 és 25 mm közötti csapadék várható, a délkeleti országrészben valószínű a kevesebb, északon, északnyugaton a nagyobb mennyiség. A szél a hét második felében is többször és többfelé lesz erős, néhol viharos. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, főként szombat hajnalban várhatók erősebb fagyok (-3, -8 fok), napközben jellemzően továbbra is fagypont fölé melegszik a levegő. A lehűléssel a talajhőmérséklet visszaesésére is számítani kell, de 5 cm-en vasárnapig nem valószínű fagy.



Az aktuális munkák tervezéséhez a rövid távú döntéseknél a tíz percenként frissülő radar adatok mellett az előrejelzéseket, a speciális agrometeorológiai elemeket tartalmazó, 12 óránként frissülő modell előrejelzéseket, de akár a 6-12 óránként frissülő térképes modell előrejelzéseket is érdemes követni, mert azok sok hasznos információt adhatnak. Az időjárás aktuális és várható alakulásával kapcsolatban telefonos információs szolgáltatásunk (06 90 603421), és Meteora mobil alkalmazásunk is rendelkezésre áll.