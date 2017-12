Időjárás-jelentés

Az ország nagy részén fehér lesz a Szent Este, de nem a hótól

December 24-én reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, és ott borult lesz az ég, másutt változóan felhős időre ébredhetünk, nyugaton, délnyugaton ködfoltokkal.



Napközben az ország délnyugati felén döntően napos, ezen belül nyugaton, délnyugaton helyenként egész nap ködös idő várható, az ország északkeleti felén változóan felhős időben bízhatunk, ott jelentéktelen eső is lehet. Elvétve ott is lehet köd. Az ország középső sávjában erős lökésekkel kísért északnyugati szél fúj, és jelentősen enyhül az idő.



Kifejezetten enyhe időben bízhatunk, csak a tartósabban ködös, nyugati, valamint az északkeleti tájakon marad még mindig fagypont közelében a hőmérséklet. Éjszaka az ország egy jelentős részén ködképződésre számíthatunk, legkisebb eséllyel északon.

Karácsony első napján picikét hűvösebb, de továbbra is szokatlanul enyhe idő ígérkezik. Délire fordul az áramlás, de gyenge lesz a szél. Napos, illetve tartósan ködös, ködfelhős területek váltakoznak.



Karácsony másnapján megerősödik a délnyugati szél, eltűnik a köd. Még enyhébb levegő áramlik térségünkbe. Változóan, északon többnyire erősen felhős idő a legvalószínűbb, ott kevés eső is lehet. Fent északon még mindig hideg lesz, a Dunántúlon ugyanakkor kevéssel 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.



Előreláthatólag szerdán is folytatódik az enyhe időjárás. Melegfront érkezik, beborul az ég, és alkalmanként kisebb esőkre is számíthatunk. A Dunántúlon megerősödik a déli szél.



Csütörtökön valószínűsíthető egy hidegfront érkezése, ami hidegebb levegőt szállíthat térségünkbe, csapadékkal.