Havazás

Havazás - Több kilométeren állnak a kamionok a Kijevbe vezető autóutakon

A sűrű havazás miatt több kilométeres kamionsor nehezíti a közlekedést a Kijevbe vezető utakon, köztük a Boriszpil nemzetközi repülőtér felől. 2017.12.19 13:40 MTI

Boriszpil felől, valamint az ukrán fővárosból a lengyel határ felé vezető autópályán két sávban állnak a teherautók, így a személygépjárművek csak egy sávban tudnak haladni. Az ukrán közlekedésrendészet közleménye szerint a kijevi városvezetés kedden kora délutánig megtiltotta kamionok bejhajtását a fővárosba, hogy ne akadályozzák az utak tisztítását.



A Kijev-Odessza közötti autóúton délelőtt csaknem száz kamion és legalább két autóbusz vesztegelt, amelyek elakadtak a hófúvás miatt. A személyautók közül is több elakadt, a járművezetők egymást próbálják kiszabadítani a hó fogságából.



Kijevben második napja havazik, hétfőn a hóesést erős széllökések is kísérték. Az ukrán fővárosban egész nap nehezen lehetett közlekedni, a délutáni csúcsforgalomban a közlekedési dugók a tízes skálán elérték a maximumot.



A kijevi tömegközlekedési eszközök járnak ugyan, de nem tudják tartani a menetrendet - közölte a fővárosi vezetés.



A meteorológusok szerint kedden is várható hófúvás az ukrán fővárosban és környékén.