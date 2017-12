Időjárás-jelentés

Megdőlt minden melegek rekordja

Kedden Drávaszabolcson 18,8 fokot mértek, ami 1,6 fokkal magasabb, mint a mai napon eddig mért legmelegebb hőmérséklet, amelyet 1994-ben Bácsalmáson (17,2 fok) regisztráltak, írja honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Ez a melegrekord a keddi napon több helyen is megdőlt, összesen 15 állomásukon volt magasabb a keddi maximum.



A szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére előfordulhat, hogy a bemutatottnál szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között, különösen a XX. század első felében, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adataink – tették hozzá.



Az abszolút szélsőértékek, vagyis az eddig mért legnagyobb, legkisebb értékek rendszerint csak egy-egy földrajzi helyre és nagyon rövid időszakra vonatkoznak. Ellenőrzésük és elfogadásuk ezért mindig részletes vizsgálatot igényel. Bekövetkezésük gyakran különböző meteorológiai jelenségek véletlenszerű egybeesésének és bizonyos lokális hatások megerősödésének következménye. Az is előfordulhat, hogy a mérés körülményeinek megváltozása, vagyis az eredeti adatok inhomogenitása miatt képvisel rekordot az idősor egyébként átlag körüli elem.