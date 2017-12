Csillagászat

Le ne maradjon az év leggigászibb csillaghullásáról! - videó

Ez az év legszebb időszaka...a Geminidák megfigyeléséhez! Az idei meteorraj jól látható lesz a Földön, ami december 13-14-ei éjjelen tetőzik. Persze a legszebb kilátást a fényszennyezéstől mentes, tiszta égbolt nyújthatja csak. A Gemindák várhatóan 14-e hajnal előtt érik el a maximumot, óránként 60 meteorral. Tavaly egyébként ennek a duplája volt látható...

Amikor a rajt felfedezték a 19 század elején, nem sokkal az amerikai polgárháború előtt, még gyenge volt, így nem kapott különösebb figyelmet, ami azonban nem azért van, mert addig nem figyeltek oda annyira a meteorrajokra. Ezt megelőzően egyszerűen még nem léteztek a Geminidák, pontosabban az áramlat nem keresztezte a földpályát. A Jupiter perturbációs hatása miatt fordult be a raj bolygónk útjába, és a nem is oly távoli jövőben meg is szűnik majd ez a szerencsés együttállás. De addig még sok szép Geminida maximumot láthatunk, hiszen felfedezése óta folyamatosan erősödik az aktivitás.

Minden meteorrajnak van egy szülőégitestje, és a gazdag áramlatok forrását a XX. század elejére már mind azonosították. Egy kivétel volt, a Geminidák üstökös-kapcsolatát hiába keresték. Végül 1983-ban az IRAS infravörös műhold által fölfedezett (3200) Phaeton kisbolygóban találták meg a szülőégitestet. Ez volt az első eset, hogy nem üstökös, hanem egy aktivitás nélküli égitest bizonyult meteorraj forrásának. Az elképzelések szerint a Phaeton valaha üstökös lehetett, de mára már elvesztette illó anyagait, mivel túl közel került a Naphoz.