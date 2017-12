Időjárás-jelentés

Orkánerejű széllel érkezik a meleg

A Kárpát-medence egy nyugat-európai ciklon előoldalára kerül. Erős déli áramlással többnyire nedves, és több fokkal enyhébb levegő érkezik térségünk fölé. Az ország nagyobb részén átlag feletti maximum várható.

Hétfőn tovább erősödnek a déli széllökések. Északnyugaton várható a legerősebb szél, ott a 100 km/órát is elérik, de szerte az országban gyakoriak lesznek a 60-70 km/órás lökések!



Országszerte erősen felhős lesz az ég. Északon, északkeleten délelőtt még számítani kell havas esőre, esőkre, majd egyre inkább csak esőre. Délután északkeleten gyengül a csapadék, a Dunántúlon viszont többfelé ismét megeredhet az eső.



Éjszaka már csapadékmentes idő ígérkezik, fokozatosan csökkenő, vékonyodó felhőzettel. Marad az erős, gyakran viharos lökésekkel (60-80 km/óra) kísért déli szél. Szokatlanul enyhe idő ígérkezik.



Kedden is erős délnyugati szélre kell még készülni, de fokozatosan mérséklődik, illetve délután, este, északnyugat felől, északira fordulva kezd ismét erősödni, lehűlést hozni.



Délelőtt nyugaton, északon erősebben, a középső és keleti térségben szakadozottabban felhős, változóan napos idő ígérkezik. Tovább enyhül az idő, helyenként a 15 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet.



A déli óráktól, északnyugat felől várhatóan kiadós csapadékmező terjeszkedik. Kezdetben eső hullik, majd estétől, a hideg levegő érkezésével helyenként havas esőbe, hóesésbe válthat a csapadék, de eközben jelentősen gyengül az intenzitása, többnyire meg is szűnik.