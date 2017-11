Időjárás

Havazás - Sok baleset, kidőlt fák Nógrád megyében

Az időjárás a vasúti közlekedést is nehezítette, főleg a megye déli és nyugati részén - tájékoztatta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.



Angyal Eszter elmondta: a 22-es főúton két baleset is történt. Őrhalom közelében két személyautó ütközött össze, Balassagyarmat és Ipolyszög között ugyancsak két autó csúszott egymásba, utóbbi balesetben ketten megsérültek.



A Szécsény és Varsány közötti útszakaszon egy menetrend szerint közlekedő autóbusz csúszott az árokba. A járművet egy földmunkagép segítségével húzták ki az árokból, a busz utasai nem sérültek meg.



Árokba csúszott a rétsági körforgalom közelében több kamion, egy-egy személyautó Becske és Magyarnándor között, Mohora külterületén, Ipolyszögön és a 2-es főútról Diósjenő irányába vezető útszakaszon, továbbá egy kamion Herencsény és Cserhátszentiván között.



A szóvivő tájékoztatása szerint nehezítette a vasúti közlekedést, hogy egy nagyméretű fa dőlt a Drégelypalánk és Diósjenő közötti vasúti vonalra, a Ráróspuszta és Nógrádszakál közötti sínpárra pedig kilenc nagyobb méretű fa dőlt rá, itt szintén várakoznia kellett a vonatnak, hogy tovább tudjon haladni.



A kárfelszámolásokat a balassagyarmati, a rétsági, a berceli, a pásztói és a salgótarjáni hivatásos tűzoltók, valamint az érsekvadkerti önkéntes tűzoltók végezték.



Nógrád megyében a hajnali óráktól felerősödő havazás fennakadásokat okozott a 2-es és a 22-es főút forgalmában. A 2-es főút Nógrád megyei szakaszán egy időre korlátozták a 7,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek közlekedését, a személygépjárművek forgalma rendőri irányítás mellett haladt. A megye több településén ideiglenes áramkimaradás is volt.



A Mávinform közlése szerint várhatóan késő délutánra, kora estére állhat helyre a menetrend szerinti közlekedés a Vác-Balassagyarmat és az Ipolytarnóc-Balassagyarmat-Aszód vonalon. Mint írták, a szakemberek eltávolították a kidőlt fákat, így megszűntek a korlátozások.