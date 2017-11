Időjárás

Kemény mínuszok, havas eső, napsütés - így indul a december

Hideg idővel kezdődik a december: pénteken többfelé napközben is mínuszokra kell számítani, a leghidegebb órákban néhol mínusz 10 foknál is hidegebb lehet. Emellett viszont több helyen napsütéses, csapadékmentes lesz a hétvége időjárása, csak helyenként lehet eső, havas eső - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az MTI-hez csütörtökön eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken a zúzmarás köd napközben mindenütt feloszlik. Nagyjából az ország középső felén gyengén felhős, napos, csapadékmentes lesz az idő. A Dunántúl északnyugati részein és a keleti megyékben több lesz a felhő, csapadék azonban ott sem várható. A leghidegebb órákban általában mínusz 6 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi havas, derültebb tájakon akár mínusz 10 fokig is lehűlhet a levegő. A nappali maximumok mínusz 1 és plusz 6 fok között alakulnak, (fagypont körüli értékek az északi, havas részeken lehetnek).



Szombaton reggel foltokban párás, ködös lesz a levegő. Délkelet felől a Dunától keletre megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon helyenként eső, havas eső is előfordulhat. Időnként megélénkül a szél. A minimumhőmérséklet többnyire mínusz 8 és mínusz 2, a szélvédett, havas tájakon mínusz 8 és mínusz 12 fok között valószínű. Napközben általában 0-4 fokig emelkedik a hőmérséklet, a tartósabban ködös részeken viszont csak mínusz 3 és mínusz 1 fok között lesznek a maximumok.



Vasárnap a ködfoltok feloszlása után a Záhony-Barcs vonaltól délkeletre borult lesz az ég. Másutt több lesz a napsütés. A szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 6 és plusz 1, a szélvédett, havas tájakon mínusz 8 és mínusz 12 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet általában 0 és plusz 4, a tartósabban ködös részeken mínusz 3 és mínusz 1 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.