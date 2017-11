Időjárás-jelentés

Nem tudja eldönteni az időjárás, hogy mi essen Pest és Komárom-Esztergom megyében

Hó is fog esni

A déli órákig borult lesz az ég, és sokfelé várható további csapadék: a legtöbb helyen eső lesz a jellemző, de Pest megye északi felén, az Északi-középhegység tágabb térségében, és az Észak-Dunántúlon havas eső, hó is várható. Délután nyugat felől egyre több helyen felszakadozik a zárt felhőzet, a csapadék pedig főként az északi és keleti országrészre korlátozódik. A Dél-Alföldön a déli, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon pedig a nyugatias szelet kísérik időnként erős lökések. Délkeleten egy-egy viharos széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 0 és +5, a Dél-Alföldön 6, 8 fok között valószínű. Késő estére -2 és +3 fok közé hűl le a levegő.

Vegyes halmazállapotú csapadék

A délnyugat felől vonuló csapadékzónából jellemzően délutánig a Zala-Veszprém-Fejér sávban, valamint késő délutánig Pest és Nógrád megyében várható az eddig leesett 10-25 mm csapadékon kívül még kb 5-10 mm körüli mennyiség, így összességében az említett területeken ~15-30 mm közötti csapadék várható. A délutáni óráktól egyre inkább csökken a csapadékhajlam.



Napközben az Észak-Dunántúl egyes részein, valamint az Északi-középhegység északi területén hullhat lepel-8 cm hó. Az 5 cm feletti hómennyiség kiemelten Nógrád és a Dunakanyar térségében valószínű, de az Észak-Dunántúl térségében is kialakulhat főleg az Alpok lábánál a határvidék közelében. Az Északi-középhegységben és a Bakonyban 300-400 m felett 5-15, a Börzsönyben, Dunazug-hegyvidék magasabb részein pedig 15-25, néhol esetleg ~30 cm friss hóréteg is kialakulhat. A felsorolt területektől délre a halmazállapot egyre inkább havasesőbe, esőbe megy át. Mj: a hőmérséklet az ország északi felén többnyire fagypont körül ingadozik, emiatt a halmazállapot és így a felhalmozódó hó mennyisége is bizonytalansággal terhelt.



SZÉL: A Délkelet-Alföldön csütörtök délelőtt a délnyugati szelet egy-egy viharos lökés kísérheti.