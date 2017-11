Időjárás

Így lepte el az ország északi részét a hó - képek, videók

A szerdán kezdődő havazással a hegyekben már komolyabb hótakaró is kialakulhat az OMSZ szerint. Csütörtök késő estig az Északi-középhegységben akár 15-20 centiméter hó is eshet.



Az előrejelzés szerint szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 Celsius-fok között valószínű, az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírségben kissé hidegebb is lehet. Napközben többnyire 1-7 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön országszerte várható csapadék: többnyire eső - többfelé kiadós mennyiség -, de északon havas eső, havazás is valószínű, majd a déli óráktól délnyugat, nyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet, egyre nagyobb területen megszűnik a csapadék. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1-6 fok között várható, de a Dél-Alföldön akár 7, 8 fok is lehet.

A Normafánál már egy pici hóember is épült





Kutyák a behavazott Normafánál (Fotók: MTI/Mohai Balázs)





Hóembert épít egy kislány a behavazott Normafánál





Egy férfi fut a hóban Budapesten