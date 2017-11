Időjárás-jelentés

Akár 15-20 cm-t elérő hótakaró is belepheti hazánkat!

Szerda nappaltól csütörtök késő estig az Északi-középhegységben akár 15-20cm-t elérő hótakaró is kialakulhat. Elsősorban az északabbi tájainkon síkvidéken (akár a fővárosban is) is havazhat, de várhatóan nem marad meg a lehulló hó.