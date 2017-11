-50 Celsius-fokban és jégviharban mennek iskolába a szibériai gyerekek - videó!

Az Ojmjakon nevű település Oroszországban, Kelet-Szibériában, Jakutföldön található, a Föld leghidegebb faluja, ami az Ingyigirka folyó mentén, Tomtor helységtől 30 kilométerre északnyugatra fekszik. Lakóinak száma 521 fő - nem véletlenül. Aki ott él, az már hozzászokott a rendkívüli hideghez, így a gyerekeknek gyakorlatilag meg sem kottyan a -50 Celsius-fok és a hóvihar sem ahhoz, hogy iskolába menjenek, vagy éppen "levegőzni". A rekordhideget 1926-ban mérték, akkor -71 fok volt, be is kerültek a Guinness-könyvbe.



A videón jól látni, hogy a gyerekeket nagyon nem zavarja a rettenetes hideg, nevetnek, egymásba karolnak, a rendkívüli szélfújás ellenére sem ment el a jókedvük. Állítólag ennél súlyosabb viharok sem ritkák, már teljesn megszokták a helyiek.

In the Arctic village of Chokurdakh kids are going home from school. That's in my #Yakutia. Praise god, Yakutsk is free of winds. pic.twitter.com/EAqLSCR0Jf