Időjárás

Borús, szeles idő várható a hétvégén

hirdetés

Borult, szeles idő várható a hétvégén. Többfelé csapadékra is készülni kell, a hegyekben néhol hó is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott előrejelzéséből.



Pénteken az ország nagy részén borult, párás idő várható. A ködös tájakon szitálás is előfordulhat. A keleti határvidéken rövid időre, délnyugaton több órára is kisüthet a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a legmagasabb a borult tájakon 5-10, a napos területeken 11-14 fok között valószínű.



Szombaton eleinte erősen felhős, ködös idő lesz, majd átmenetileg több helyen felszakadozik a felhőzet, legkésőbb északkeleten, valamint a főváros térségében. Délutántól, estétől egyre többfelé várható eső. Emellett napközben a szél is erős, késő estétől néhol viharos lesz. A leghidegebb órákban 2-7 fok lehet. A nappali maximumok 7-15 fok között alakulnak.



Vasárnap kezdetben többfelé, majd egyre kevesebb helyen, délután elsősorban a Tiszántúlon valószínű eső. A dunántúli hegyekben és az Északi-középhegységben havas eső, hó sem kizárt. A szél erős, főként az Észak-Dunántúlon időnként viharos lesz. A minimumhőmérséklet 1-7 fok között valószínű, napközben 4-8 fok lesz - olvasható az előrejelzésben.