Időjárás

Szlovéniában komoly fennakadásokat okozott a hóesés - videó

Szlovéniában már hétfőn is komoly közlekedési fennakadásokat okozott a hóesés, országszerte több baleset is történt a rendkívüli időjárás miatt.



A reggeli órákban a Ljubljana és a tengerpart közötti főútvonalat le kellett zárni, miután a Razdrto és a Senozece közti szakaszon kamionok csúsztak le az útról. Az erős szél és havazás miatt több száz háztartás maradt áram nélkül: az ország délnyugati részén, Cerknica és Unec környékén kétezer, az ország nyugati részében, Ajdovscina körzetében 800, Maribor környékén pedig 110 háztartás volt kénytelen nélkülözni a villanyáramot. Hó reggel csak Ljubljanában esett, míg Novo Mesto, Celje és Maribor körzetében az eső és az áradás okozott gondot.



A szlovén meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint 500 méterrel a tengerszint feletti területeken 25 centiméter, az alacsonyabb területeken pedig 10 centiméter hó is eshet.