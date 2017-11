Időjárás

Az első novemberi hétvégén is sok napsütés várható

Az első novemberi hétvégén is sok napsütés várható, néhol lehet kisebb eső. Napközben többfelé lehetnek 15 Celsius-fok körüli maximumok, a leghidegebb órákban viszont fagypont körüli hőmérsékletre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Péntek délelőtt elszórtan, majd délután a gomolyfelhőkből már csak néhol alakulhat ki gyenge eső, zápor. Nagy területen megélénkülhet a szél is. A déli órákra mindenhol, legkésőbb keleten és a déli megyékben is kisüt a nap. Délután sok napsütésre lehet számítani. Estétől viszont többfelé párássá válik a levegő, ködfoltok is képződhetnek. A leghidegebb órákban általában 5-9 fok lehet, de az északi határ közelében és az Alpokalján 1-3 fokig is hűlhet a levegő. Napközben 10-16 fokra lehet számítani.



Szombaton napközben fokozatosan feloszlik a köd, majd több órás napsütés várható. Csapadék nem lesz, de a ködös helyeken szitálás nem kizárt. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet 10-15 fok között alakul.



A ködfoltok feloszlása után vasárnap is többórás napsütés valószínű. Csapadék jellemzően nem várható, de az északi határvidéken esetleg lehet néhol gyenge eső. A szél viszont megélénkül, északnyugaton meg is erősödik. A minimumhőmérséklet 1-8 fok között valószínű. A nappali maximumok többnyire 11-17 fok között alakulnak, de az Északi-középhegységben ennél egy-két fokkal hűvösebb, a nyugati határvidéken kissé melegebb is lehet - olvasható az előrejelzésben.