Négyre emelkedett a vihar halálos áldozatainak száma Csehországban

Négyre emelkedett a vasárnapi rendkívül heves szélvihar áldozatainak száma Csehországban. Az anyagi kár nagysága a becslések szerint meghaladja a félmilliárd koronát (5 milliárd forint) - közölte kedden a prágai közszolgálati rádió.



Vasárnap a hatóságok két áldozatról tudtak, egy nőről és egy férfiról, akiknek a halálát a vihar által kitépett fák okozták, amelyek rájuk zuhantak. Hétfőn Mladá Boleslavban kórházban meghalt egy harmadik ember is, egy férfi, akit szintén egy kidőlt fa sebesített meg nagyon súlyosan. Ugyancsak hétfőn az esti órákban a Prágától délre fekvő Benesov közelében az erdőben megtalálták annak a nyolcvanéves férfinak a holttestét, aki vasárnap a figyelmeztetések ellenére is gombászásra indult. Halálát szintén egy vihar által kitépett fa okozta.



A helyenként óránkénti több mint 120-140 kilométer sebességű vasárnapi szélvihar következtében tehát négyen haltak meg, és mintegy harminc személy szenvedett sérüléseket.



A Cseh Meteorológiai Intézet szerint a legnagyobb erejű szélvihart - 180 km/h - az Óriás-hegység legmagasabb csúcsán, a Snezkán mérték vasárnap reggel.



Kedden reggel néhány ezer háztartásban, főleg Nyugat- és Észak-Csehországban, még mindig nem volt felújítva az áramszolgáltatás. A Cseh Energetikai Művek (CEZ) a hibák elhárítását a keddi esti órákig ígérte meg.



A regionális vasúti közlekedés már csak három vonalon szünetel - közölte a cseh vasúti társaság.



Országszerte súlyos anyagi károk is keletkeztek, a nagy erejű szélvihar középületeken és családi házakon számos háztetőt rongált meg, fákat, póznákat tépett ki. A biztosítók előzetes összeírása szerint a károk értéke meghaladja a félmilliárd koronát, s ez az összeg még nem végleges.