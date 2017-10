Időjárás-jelentés

Még nem láttak ekkora szélvihart

hirdetés

Hatalmas károkat okozott az orkán erejű vihar. Volt, ahol egy 80 éves fát is kicsavart, ami családi házra dőlt. A tűzoltók segítségét több mint 2200 helyen kérték, még ma délben is dolgoztak a kárelhárításon. Közben a Kékestetőn már hóvihar is volt. Ez a következő napokban máshol is előfordulhat.