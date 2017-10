Időjárás

Ilyen lesz a decemberünk!

Az Accuweather.com előrejelzése szerint idén télen újabb meglepetésben lesz részünk. Noha az utóbbi években Karácsonykor általában napoztunk a szabad ég alatt, addig idén várhatóan hót is látni fogunk. Persze, nagyon átmeneti időre, és főként esni fog.



Ami jó hír (de az is lehet, hogy annyira nem jó), hogy a prognózis szerint a szokásosnál enyhébb idő várható, korántsem kell tartanunk a tavalyihoz hasonló dermesztő hidegtől. Nagyjából egyébként olyan lesz, mint 2015/2016 tele, melegebb és csapadékosabb.



Elmaradnak a nagy ingadozások is, a hőmérséklet napi középértéke december minden napján az átlagosnál jóval melegebb lesz, és az éjszakai mínuszoktól sem kell tartani. Ez azért jó hír, mert ónos esőből nem lesz hiány, így nem fog lefagyni.



Mivel az időjárás kiszámíthatatlan, tekintsük ezt az előrejelzést mindössze becslésnek...