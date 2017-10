Időjárás-előrejelzés

Hűvösen indul a hét, de ismét sok lesz a napsütés

A hét elején mínuszokra, a hegyekben akár hózáporra is készülni kell. Emellett ismét sok lesz a napsütés, a hét második felében 15 fok feletti maximumok is lehetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnapi országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn gomolyfelhős, napos idő várható, de futó zápor bárhol előfordulhat. (Az Északi-középhegység magasabb csúcsain hózápor sem kizárt.) Az északnyugati szelet továbbra is erős, többfelé viharos széllökések kísérik, de a legerősebb széllökések már csak 70-80 kilométer/óra között várhatóak. A minimumhőmérséklet általában 0-6 fok között alakul, de az észak-borsodi szélvédettebb völgyekben gyenge fagy is lehet. A nappali maximumok általában 10 fok körül alakulnak.



Kedden is többfelé megerősödik a szél, a Dunántúlon néhol kisebb eső is előfordulhat, de már több órára kisüt a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 6-11 fok között valószínű.



Szerdán, november elsején a ködfoltok feloszlása után változóan felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Csapadék nem valószínű, de megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. A mininumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a maximumhőmérséklet 8-13 fok között valószínű, északkeleten lesz a hidegebb.



Csütörtökre virradóra is lehetnek ködfoltok. Többfelé élénk, helyenként erős lesz a légmozgás, napközben legfeljebb néhol lehet kisebb eső. A leghidegebb órákban 0-5 fok lehet. Napközben 10-15 fokig melegszik a levegő.



Pénteken is több helyen megerősödik a szél, elszórtan eső, zápor előfordulhat, de hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap is. A minimumhőmérséklet 4-9 fok között valószínű. A nappali maximumok 11-16 fok között alakulnak.



Szombaton több-kevesebb napsütés várható, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 0-5 fok lehet. Napközben 10-16 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap ismét többfelé megerősödik a szél, főként délutántól eső is várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-9, a legmagasabb hőmérséklet 12-17 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.