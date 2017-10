Időjárás-jelentés

Vihar: senki ne tartózkodjon a szabadban!

Már több járásra másod- és harmadfokú riasztást is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délelőtt a következő órákban várható, 100 kilométer/órás erősségű széllökések miatt. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy az érintett területeken senki ne tartózkodjon a szabadban.



Az Észak-Dunántúlon és az ország középső területein - köztük a fővárosban - van másodfokú (narancs), több észak-nyugati járásban harmadfokú (piros) riasztás érvényben.



Az éjfélig szóló figyelmeztetés szerint a nap folyamán Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém megyében lehetnek a legmagasabb fokú (piros) riasztások. A többi megyében másodfokú, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



A gyors mozgású, markáns hidegfront hatására előbb az Észak-Dunántúlon, majd országszerte mindenütt északnyugatira fordul, és erősen viharossá fokozódik a szél. A 100 kilométer/óra feletti széllökések az ország egy északnyugat-délkeleti tengelye mentén az úgynevezett szélcsatornában a legvalószínűbbek. Ezt követően várhatóan a kora esti órákig nagyobb valószínűséggel a Dunántúl északi és középső területein, illetve a középső országrészben átmenetileg 110-125 kilométer/óra közötti széllökések is előfordulhatnak síkvidéken. Az ország egyéb részein, elsősorban a Dél-Alföld térségében sem zárható ki egy-egy 110 kilométer/óra körüli vagy afeletti széllökés. A kissé magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton térségében egy-egy 125-140 kilométer/óra körüli széllökésre is van esély - írták.



Megjegyezték továbbá, hogy a front mentén - nagyobb eséllyel középső területeken - helyenként villámlásra is számítani lehet.



Késő estétől veszíthet a szél jelentősebben erejéből, de éjszaka is lehetnek még néhol viharos erősségű széllökések. Hétfőn nagyobb eséllyel már csak az Észak-Dunántúlon lehet 70-80 kilométer/óra körüli a szél erőssége.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-hez eljuttatott közleményében arra kérte a lakosságot, hogy az érintett területeken ne tartózkodjanak a szabadban.



Kiemelték továbbá, hogy mindenki figyelje a hatóságok közleményeit, és tájékozódjanak a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásának használatával. Ha valakinek segítségre van szüksége, hívják a 112-es segélyhívó számot - írta az OKF.