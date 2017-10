Piros riasztás - tombol a vihar

Helyenként 160 km/h-s lökéseket is mértek Csehországban. Az Olomouci Tűzoltók fotógyűjteménye a viharkárokról

Nem véletlen a piros riasztás, északi-északnyugati szomszédainknál már jócskán 100 km/óra közeli és azt meghaladó széllökések vannak.

Feltehetően a viharos szél miatt irányították át Ferihegyre az EVA Air Bangkokból Bécsbe tartó Boeing 777-esét - írja az AIRPortal.hu

Brnoban az imént 126 km/h-s, a cseh-német határon pedig 169 km/h-s lökéseket is mértek.

Vihar csap le ránk

Hidegfront közelíti meg északnyugat felől térségünket, helyenként jelentősebb mennyiségű csapadékra lehet számítani. A legnagyobb széllökések a magasabb hegyeinkben és a Balatonon a 120-140 km/h-t is elérhetik. A hideg levegő helyenként orkán erejű északnyugati széllel érkezik, a szél ellen érdemes beszedni virágainkat, autónkkal elkerülni a nagyobb fák közelében lévő parkolást. A felszín közeli csúcshőmérséklet északon helyenként még a 10 fokot sem éri majd el, de a magasban is jelentős lehűlés megy végbe. A magasabb hegységeinkben az esőt átmenetileg havas eső, havazás is felválthatja - írja az időkép.hu.