Időjárás-jelentés

Olyan vihar jön, amit évekig emlegetünk majd

A viharos szél veszélye miatt vasárnapra az egész országra - köztük több megyére és a fővárosra a legmagasabb fokú - figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Többfelé várhatók 100 kilométer/óránál nagyobb, néhol akár 140 kilométer/órás erősségű széllökések.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a viharos szél veszélye miatt Budapestre, Pest megyére, továbbá Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére adták ki a harmadfokú (piros) figyelmeztetést. Emellett az ország nagy részére másodfokú, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki vasárnapra.



Mint kifejtették: vasárnap a déli órákban egy gyors mozgású hidegfront halad át az ország felett észak-déli irányban. A front előtt a délelőtti órákban 60-85 kilométer/órás széllökések várhatók.



Majd a szél hirtelen északnyugatira fordul és rövidebb időre többfelé 70-115 kilométer/órássá fokozódik. A 100 kilométer/óra feletti széllökések helyenként az ország egy északnyugati-délkeleti tengelye mentén az úgynevezett szélcsatornában valószínűbbek. A front mentén helyenként nagyobb valószínűséggel a középső területeken villámlás is lehet.



Ezt követően várhatóan a kora esti órákig elsősorban gomolyfelhők, illetve záporok környezetében nagyobb valószínűséggel a Dunántúl északi és középső területein, illetve a középső országrészben rövid időre néhány alkalommal 110-125 kilométer/óra közötti széllökések is előfordulhatnak síkvidéken. Az ország egyéb területein, elsősorban a Dél-Alföld térségében lehet egy-egy 110 kilométer/óra körüli vagy a feletti széllökés. A kissé magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton térségében egy-egy 125-140 kilométer/óra körüli széllökésre is van esély - emelték ki.



Az előrejelzés szerint vasárnap kezdetben túlnyomóan borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, helyenként esetleg zivatar is kialakulhat. Majd a déli óráktól észak felől felszakadozik a felhőzet, de továbbra is lehetnek futó záporok. A leghidegebb órákban 5-10 Celsius-fok lehet. A nappali maximumok általában 10 fok körül alakulnak, de az ország délnyugati harmadán 14-18 fokig melegedhet a levegő.