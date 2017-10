Időjárás

Nagyon fura lesz ma az időjárás: hirtelen meleg lesz majd hirtelen hideg

Pénteken változékonyra fordul az idő. Északról hidegfront érkezése várható, erős felhősödéssel, egyre többfelé átmeneti esővel, záporokkal, sőt a front mentén akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Megerősödik az északnyugati szél. Előtte azonban még viszonylag magasra emelkedik a hőmérséklet, különösen délen, ahol némi napsütés is ígérkezik még. Éjszakára csak kissé mérséklődik a légmozgás, többnyire csillagfényes időre van kilátás. Inkább csak északkeleten fordulhat elő gyenge zápor - írja az eumet.hu.



Szombaton eleinte számítani lehet átmeneti napsütésre, majd északnyugat felől újból beborul az ég, és kisebb eső, záporok is előfordulhatnak. Erős északnyugati szél fúj. Kifejezetten hideg lesz, és a hőérzetünket a szél tovább csökkenti. Este, valamint éjszaka erősen felhős marad az ég, reggelig számottevő csapadék továbbra sem fordul elő. Csak kissé mérséklődik a légmozgás.



Vasárnap újabb hidegfront érkezik, egyre többfelé esővel. A front érkezésekor szórványosan zivatarok, és erősen viharossá fokozódó északnyugati szél várható, komoly széllökésekre készüljünk! Ezen a napon lehetőleg ne parkoljunk fák alá, illetve olyan épület közelébe, ahonnan cserepet sodorhat le a szélvihar!



Hétfőn szeles, hideg, változóan felhős-napos idő a legvalószínűbb, elvétve kialakulhatnak záporok, sőt havas eső, hózápor sem kizárt északon. Kedden valamelyest nyugszik az idő, de hideg lesz, gyakori napsütéssel. Mérséklődik a szél.



Szerdán előreláthatólag újra felhősödik, kisebb eső is előfordulhat.